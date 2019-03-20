Бліц-опитування: Чи на часі у Запоріжжі влаштувати свій власний міський зоопарк?

1. Вадим, електрик:
-Чому б і ні? Хоча не певен що на це знайдуться гроші у міському бюджеті. Хіба що це буде приватний зоопарк? Такі вже є у області, хоч і невеличкі, але там працюють ентузіасти, і тваринам там було б добре.
2.Георгій, студент:
– Я б цього дуже хотів би. Місць для цього у місті вдосталь. Хоча можна и за містом влаштувати, наприклад на Верхній Хортиці. Було б і місце для прогулянок для батьків з дітьми, та і для дорослих це теж дуже цікаво.
3.Івета, продавчиня:
-Гарна ідея. Ще можно влаштовувати невеличкі зоопарки наприклад у селах. Для фермерів це був би додатковий заробіток. Або створювати такі собі живі куточки у місцях де є садиби зеленого туризму.
4.Руслан, приватний підприємець:
-Так, це було б дуже добре. Хоча зоопарк дуже затратне підприємство. Тут має бути створена державна програма з фінансуванням із бюджету. І обов’язково щоб працювали в ньому фахівці з досвідом із великою любов’ю до живого світу.
5.Світлана, менеджер:
-Так, зоопарк це класно! Я навіть вже готова там працювати, бо дуже люблю тварин. Хотілося аби у Запоріжжі можно було подивитись наприклад на слона. А ще на кенгуру, та інших екзотичних тварин