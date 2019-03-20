Читайте у газеті “Запорізька правда” за 21.03.2019 р.

Друзі! У четвер, 21 березня, напередодні Міжнародного дня театру виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Вади, гріхи, зловживання, – вони не змінюються, але перевтілюються в тисячі форм, надягаючи маску панівних звичаїв. Зірвати з них цю маску і показати їх у неприкритому вигляді – ось шляхетне завдання людини, яка присвятила себе театру. Напередодні міжнародного дня театру «Запорізька правда» пропонує своїм читачам зустріч із видатним запорізьким театральним режисером Віктором Поповим.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Голосували – веселились, за результатами – розплакалися. Терміново організована двадцять восьма позачергова сесія сьомого скликання Запорізької обласної ради, яка пройшла на минулому тижні, пересічним запоріжцям не додала ані натхнення, ані наснаги. За її результатами депутат Ярослав Гришин подав заяву до НАБУ на голову Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Що сталося? Деталі у «Запорізькій правді».
Поговоримо і про вибори Президента. Зокрема про те, що нині виборча кампанія стала кампанією благодійності. Агітатори працюватимуть безкоштовно. А ви знали? На жаль, жоден з кандидатів у президенти не попередив своїх агітаторів, що вони працюватимуть безкоштовно. Деталі – у свіжому випуску газети «Запорізька правда». Із несподіваного у цій царині – 50% тез виборчих програм кандидатів взагалі не відносяться до компетенції Президента.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Обговоримо з нашими читачами питання, які проблеми сучасної освітньої галузі їх найбільше хвилюють, та пошукаємо шляхи їх вирішення.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ви дізнаєтеся, що батьківщина жирафів у нас просто поруч. У традиційному бліц-опитуванні наші земляки діляться власними поглядами на питання про облаштування міського зоопарку в нашому обласному центрі.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 21.03.2019 р.
Друзі! У четвер, 21 березня, напередодні Міжнародного дня театру виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.