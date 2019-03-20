Фільм про добровольців «Тато»

З нагоди Дня українського добровольця за ініціативи громадської організації «Запорозька рада ветеранів АТО» у кінотеатрі ім. Довженка відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Тато», який присвячений життю та подвигу українського воїна Володимира Самойленка (позовний «Вован»). Побачити стрічку режисерів Лариси Артюгіної (Україна) та Марти-Дарії Клінави (Білорусь) прийшли військовослужбовці Збройних Сил та Національної Гвардії України, ВСП «Сармат», студенти та ветерани Антитерористичної операції.Зі святом присутніх привітав радник голови облдержадміністрації В’ячеслав Зайцев, який воював проти російських агресорів під Дебальцевим у одному бою з Володимиром. Спогадами про «Вована» поділилися його побратими із батальйону «Донбас»: Тимур Книш, Сергій Цесельський, Святослав-Андрій Грушевський та Вадим Гайдін. Вони розповіли, що Володимир запам’ятався як досвідчена військова людина, небайдужа та мужня.Пам’ять полеглих захисників України вшанували хвилиною мовчання.