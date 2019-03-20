Голосували – веселились, за результатами – розплакалися

Терміново організована двадцять восьма позачергова сесія сьомого скликання Запорізької обласної ради, яка пройшла на минулому тижні, пересічним запоріжцям не додала ані натхнення, ані наснаги. За її результатами став очевидним той факт, що збирали її на поталу облдержадміністрації, а депутатам була вчергове відведена роль статистів. На підтвердження даної тези наведу хоча б той факт, що питання «Про внесення змін до Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.03.2016 № 2 (зі змінами)», яке ми детально дослідили у минулому випуску нашої газети і сподівались, що депутати принаймні зважать на наші зауваження і спробують певним чином відкоригувати доцільність бюджетних витрат (читай, грошей платників податків), в реальності було ухвалене навіть без обговорень. Нагадаю, що директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Леван Шишинашвілі мав звітувати про використання у 2018-ому році понад 1 млн 620 тис грн. Саме стільки вартувала запоріжцям у минулому році осанна діючому губернатору (близько 1 млн грн) та видання книжок місцевих поетів і прозаїків ( 15 видань по 150 примірників кожне на суму 392 тис грн) та путівника по Запорізькій області накладом 1 тис примірників на суму 290 тис грн. Просто для порівняння витрат наведу приклад: кошти, виділені із Держбюджету для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень, складають 191 тис. грн, а це передбачає участь у виборах Президента понад 1,4 мільйона виборців. В той же час за звітом ЗОДА про її річні видатки у 2018 році, які оприлюднив на нещодавній колегії директор департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Медвідь, тільки витрати на «інші поточні видатки (придбання паперу, канцелярії, оплата послуг зв’язку, поштові витрати, відрядні тощо) склади 3,2 млн. грн., або 12% від потреби». Загалом же, за словами першої заступниці голови облдержадміністрації Елли Слепян, затверджені на 2018 рік бюджетні асигнування на ЗОДА склали 1 млрд 126,6 млн. грн. Фінансування видатків здійснено Державним казначейством України у повному обсязі відповідно до затвердженого плану асигнувань.
Тож такий дріб’язок як 1 млн 620 тис на розвиток інформаційної галузі області( який, до речі, цю галузь по суті аж ніяк не розвиває), вочевидь, не дуже й цікавив народних обранців. Вони трохи, більше для порядку, почубились за виділення 34(!) мільйонів гривень з обласного бюджету на підтримку діяльності силовиків області. Але врешті, з другої спроби, все ж узгодили це питання. За що тепер голова фракції «Укроп» в обласній раді Ярослав Гришин погрожує позиватися до НАБУ з вимогою почати кримінальні провадження за статтями про розтрату і зловживання службовим становищем. Мовляв, голосування пройшло з порушеннями. Проект рішення повторно поставили на голосування після того, як він за першим разом не набрав потрібної кількості голосів.«14 березня в ході позачергової сесії Запорізької обласної ради з нашого бюджету фактично були викрадені 34 мільйони гривень, які спрямовані на прямий підкуп правоохоронних органів напередодні виборів Президента. Силовики натомість повинні не помічати фальсифікації на виборах і мародерський грабіж бюджету області», – заявив Гришин. У прийнятому облрадою документі буцімто йдеться про виділення 34 мільйонів гривень на розвиток матеріально-технічної бази прокуратури Запорізької області, військової прокуратури, управління СБУ, управління ДФС. «Мова йде про квартири для прокурорів, автомобілі для СБУ, спецобладнання для стеження за платниками податків. В той час, як закони України прямо забороняють фінансування силових відомств з місцевих бюджетів», – підтвердив Гришин, який як юрист і адвокат добре обізнаний у цій царині. Інформацію про таке справедливе обурення пана Гришина не опублікували тільки ліниві ЗМІ. І ми публікуємо, бо не ліниві.
«З другої спроби деякі депутати всеж таки здалися і проголосували за цинічне та ганебне рішення. Здоровому глузду важко зрозуміти, коли замість фінансування закладів освіти, культури, розвитку інфраструктури територій виділяють кошти – 30 млн грн. на підтримку силовиків:на апаратуру для встановлення місцезнаходження мобільних телефонів для податкової поліції , Управлінню захисту економіки в Запорізькій області – ноутбуки, СБУ автомобілі, прокуратурі – квартири..Весь цей “треш” відбувався з грубим порушенням Бюджетного кодексу, регламенту облради, з численими зауваженнями фахівців апарату ради..Але, на жаль це нікого не зупинило…», – прокоментував на своїй сторінці у соцмережі рішення колег депутат облради з фракції БЮТ також юрист і адвокат, член Ради адвокатів Запорізької області Дмитро Майстро.
Втім, голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль поспішив спростувати заяву лідера укропівців. « Рішенням обласної ради від 14.03.2019 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 №63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями), за програмою «Профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної бази Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 роки» була надана субвенція з обласного бюджету правоохоронним органам на загальну суму 12 мільйонів 440 тисяч 600 гривень.», – написав губерантор у своїй сторінці у соцмережі.
Підтвердити чи спростувати слова губернатора Бриля нам не видалося можливим. Адже станом на 20 березня на сайті облради у розділі «Рішення ради» є лище одне(!) з передбачуваних 47(!) рішення зазначеної сесії( на жаль, там навіть не має рішення щодо згаданого мною раніше питання «Про внесення змін до Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.03.2016 № 2 (зі змінами)» ) і воно аж ніяк не стосується теми про 34 млн грн, бо воно «Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької обласної ради від 25.02.2016 № 27 «Про Порядок проведення конкурсу щодо визначення претендентів на посаду керівника закладу вищої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» (зі змінами)». І має примітку: «Дата та час публікації рішення № 3 19.03.2019 14:03». Тож, яке саме рішення – на 12 чи 34 млн грн – було ухвалене, залишається нам невідомо. Для порівняння бюджетних витрат зазначу лише, що депутатами було ухвалене рішення про збільшення дохідної частини бюджету на 6,2(!) млн грн., що дозволить реалізувати ряд інфраструктурних і соціальних проектів в ОТГ області, повідомляє відділ комунікацій Запорізької обласної ради. Так, 200 тис. грн. буде направлено на матеріальне забезпечення Веселовського професійного аграрного ліцею (Веселовська ОТГ); 567,1 тис. Грн. – на будівництво амбулаторії Роздольський ОТГ; 710,5 тис. Грн. – на будівництво амбулаторії Гірсовской ОТГ; 743 тис. Грн. – на будівництво амбулаторії Олександрівської ОТГ; 1,2 млн. Грн. – на будівництво амбулаторії Широківської ОТГ; 1,9 млн. Грн. – на ремонт доріг Кирилівської ОТГ. Всі ці роботи будуть виконуватися на умовах залучення спільних коштів обласного бюджету та бюджетів громад.
Втім, звинувачення керівництва ОДА у потуранні силовикам далеко не всі претензії від депутатів. Зокрема, про доцільність додатково виділяти коштів на будь-яке капітальне будівництво, якщо немає звіту про освоєння коштів обласного бюджету в минулому році. Більше того, так і не виконано протокольне доручення про підготовку звіту управлінням капітального будівництва ОДА. А це тільки підсилює підозри, що в будівництві за бюджетні кошти щось не чисто. Також обурює депутатів і факт,що саме з ініціативи ОДА одні території облсті отримують більше фінансових вливань з бюджету, інші – менше. І якось так співпадає, що де більші бюджетні вливання, там і обрані народні депутати, які зараз дружні Президенту.
Ще не встигли викласти на сайт рішення позачергової сесії, а голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вже скликає на четвер, 28 березня, двадцять дев’яту чергову сесію Запорізької обласної ради сьомого скликання. До речі, першу(!) чергову у нинішньому році наприкінці першого кварталу. Відповідно до розпорядження голови, до її черги денної вже пропонуються понад 30 питань. А на депутатських комісіях передбачають дослідити понад 70(!). Серед них – господарські, клопотання до Верховної Ради про нагородження колективів запорізьких підприємств і установ, затвердження звітів облдержадміністрації про виконання обласних програм. З інсайдерських джерел стало відомо, що облдержадміністрація планує прочавити свою програму придбання для 40 держслужбовців квартир за кошти обласного бюджету. Департамент житлово-комунального господарства ОДА пропонував виділити з обласного бюджету майже 25 мільйонів гривень на програму загалом і 5 мільйонів — цього року на придбання восьми службових квартир. Голова фракції «Опозиційний блок» у Запорізькій обласній раді Ярослав Криль на погоджувальній раді, що відбулася 19 березня, виступив категорично проти прийняття такого проекту. Тепер питання про виділення житла будуть доопрацьовувати. Зазначу, що в цілому засідання погоджувальної ради тривало близько двох годин. Більшість питань голови фракцій, що взяли у ньому участь, таки включили до порядку денного. Тож далі буде! Слідкуйте за нашими публікаціями.
Наталя Зворигіна