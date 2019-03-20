Марина Порошенко на Запорізьких викрутасах

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Запорізьку область із робочим візитом. У ході поїздки Перша леді привітала близько двох тисяч учасників обласного фестивалю-конкурсу дитячого хореографічного мистецтва «Запорізькі Викрутаси – 2019». Цього року свої номери у конкурсі продемонстрували майже 100 танцювальних колективів регіону. Вони представляли народні, естрадні, естрадно-спортивні, сучасні, бальні, дитячі танці та демі-класику. Виступи учасників конкурсу оцінювали митці культури з різних регіонів України. Переможець Гран-прі отримав у подарунок від Марини Порошенко ноутбук. Також творчі колективи-призери зможуть взяти участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» та інших всеукраїнських і міжнародних заходах.