Музична школа приймала гостей

Запорізька музична школа №1 приймала гостей і подарунки. З міського бюджету виділено півмільйона гривень на ремонт будівлі. Грошовий сертифікат на таку вручив заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. Також школа отримала три нових скрипки від відомої української скрипальки Ассії Ахат. Зірка відвідала заклад, щоб поспілкуватися з учнями. Кращі юні музиканти, вихованці школи, взяли участь у творчій зустрічі з відомою українською скрипалькою. Асія Ахат розповіла дітлахам, з чого починався її творчий шлях, і відповіла на питання дітей.