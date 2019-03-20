В Мелітополі в читальному залі центральної міської бібліотеки ім. М. Лермонтова відбулася презентація книги мелітопольського письменника Сергія Авдєєнко «Михайло Рибка. Моряк на суше». Нова книга про нашого сучасника, якого добре знають і пам’ятають земляки.
Багато років Михайло Рибка працював в мелітопольських виданнях – спочатку це була газета «Серп і молот» (зараз це «Новий день»), а потім в «Мелітопольських відомостях». А у вільний від роботи час Михайло Григорович писав оповідання та повісті. Він є дійсним членом Національної спілки письменників України та Мелітопольської міжрайонної первинної організації ЗОО НСЖУ. Тому для більш молодих колег герой книги «Моряк на суше» і приклад, і наставник, і цікавий співрозмовник.
Чимало цікавого про земляка було розказано на презентації автором нового видання – Сергієм Авдєєнко і провідними, бібліотекарями читального залу, які підготували театралізовані сценки, літературно-музичні композиції до кожної глави книги.
Презентація книги
В Мелітополі в читальному залі центральної міської бібліотеки ім. М. Лермонтова відбулася презентація книги мелітопольського письменника Сергія Авдєєнко «Михайло Рибка. Моряк на суше». Нова книга про нашого сучасника, якого добре знають і пам’ятають земляки.