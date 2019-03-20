Стартував завершальний етап реконструкції проспекту Маяковського

Розпочалися роботи на ділянці проспекту Маяковського від вулиці Перемоги до каскаду фонтанів «Райдуга». Це четверта та заключна черга реконструкції, яка передбачає повне оновлення як пішохідної, так і дорожньої частини. Її планується завершити у поточному році. Саме таке завдання поставив міський голова Володимир Буряк.
Сьогодні міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду на проспекті Маяковського, де відбувається черговий етап реконструкції. Зараз роботи ідуть на ділянці від вулиці Перемоги до каскаду фонтанів «Райдуга». На відміну від минулих років підрядники будуть фактично одночасно працювати як на пішохідній, так і на автодорожній частині. Це зроблено з урахуванням досвіду попередніх етапів реконструкції. До того ж для цього є необхідні умови. Адже на цій ділянці рух транспорту не активний.
Реконструкція проспекту Маяковського стартувала кілька років тому. З самого початку роботи було вирішено розбити на кілька етапів. Перші три черги у 2016-2018 роках – від проспекту Соборного до вулиці Перемоги. Роботи включають не лише вкладання плитки, асфальту, але й благоустрій зелених зон, висадження дерев та кущів, встановлення сучасного зовнішнього освітлення та малих архітектурних форм, обладнання системи поливу.
– Розпочалася 4 черга реконструкції проспекту Маяковського. Сьогодні можна сказати, що підрядник веде роботи згідно з графіком. Спочатку завершимо проїжджу частину з одного боку проспекту. Відкриємо рух транспорту, після цього перекриваємо іншу частину та розпочинаємо роботи на ній, при цьому у першу чергу замінимо водогін, – розповів Володимир Буряк.
Зараз роботи ведуться з правого боку проспекту. Демонтовано асфальт на тротуарі. Укладено понад 1 тис. кв. м плитки. Продовжуються підготовка основи та вкладання плитки. Демонтовано понад 900 метрів старих бордюрів, встановлено більше 700 метрів нових бордюрів. Вже укладено 400 метрів бруківки в заїзних “кишенях”.
– Сьогодні підрядники заявляють, що реконструкцію проспекту Маяковського можна завершити у середині літа поточного року. Для цього є всі можливості. У результаті місто отримає повністю реконструйований проспект, від проспекту Соборного до каскаду фонтанів «Райдуга». Це буде прекрасна зона відпочинку не лише для запоріжців, а і для гостей міста, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова підкреслив, що, як і на попередніх ділянках, реконструкція передбачає заміну інженерних комунікацій. Зокрема тут буде прокладено новий водогін.
Стартував завершальний етап реконструкції проспекту Маяковського
Розпочалися роботи на ділянці проспекту Маяковського від вулиці Перемоги до каскаду фонтанів «Райдуга». Це четверта та заключна черга реконструкції, яка передбачає повне оновлення як пішохідної, так і дорожньої частини. Її планується завершити у поточному році. Саме таке завдання поставив міський голова Володимир Буряк.