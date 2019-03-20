Створили нове робоче місце? Можете розраховувати на компенсацію ЄСВ

Компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою ЄСВ у зв’язку із створенням нового робочого місця, передбачено постановою КМУ №153. Дія Порядку №153 поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:
– створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;
– протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (п. 2 Порядку № 153).
Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених п. 2 Порядку №153, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого ЄСВ протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати ЄСВ за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.