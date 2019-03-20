Свято для пацієнтів

З нагоди відзначення Дня українського добровольця, учні та викладачі Запорізької дитячої музичної школи № 4 підготували музичний подарунок для бійців антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які наразі перебувають на лікуванні у Запорізькому військовому шпиталі з концертом «Все буде добре».
Слід зазначити, що вже доброю традицією стало відвідування та підтримка наших воїнів-захисників вихованцями та викладачами музичної школи №4. І цього разу юним «Шопенам та Моцартам» вдалось подарувати гарний святковий настрій слухачам, зарядити усіх позитивною енергією для подальших життєвих звершень.