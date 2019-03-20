Валерій Манько: “Запоріжці збільшили сплату військового збору на 14,5 мільйона гривень”

Валерій Манько: “Запоріжці збільшили сплату військового збору на 14,5 мільйона гривень”

За два місяці 2019 року платники податків Запорізької області перерахували до бюджету 90 мільйонів гривень військового збору (без даних великих підприємств, зареєстрованих в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько підкреслив, що сплачена сума на 14,5 мільйона або на 19 відсотків перевищила рівень аналогічного періоду 2018 року.
У територіальному розрізі найбільші надходження забезпечили платники м. Запоріжжя – 48,4 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 12,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 7,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 4,2 мільйона, 2,5 мільйона надійшло від мешканців та суб’єктів господарювання Пологівського, Більмацького та Розівського районів, 2,4 мільйона – Оріхівського та Гуляйпільського районів.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню. Його платниками є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Офіційно