Лекція історика Володимира Мільчева «Невідомий Мазепа: без анафем і п’єдесталів» До 380-ліття з дня народження та 310-ї річниці смерті гетьмана Івана Мазепи.
Книгарня «Є» та Запорізький Національний Університет запрошують на лекцію історика Володимира Мільчева «Невідомий Мазепа: без анафем і п’єдесталів». До 380-ліття з дня народження та 310-ї річниці смерті гетьмана Івана Мазепи. Захід відбудеться 22 березня. Початок – о 18.30.
Він – відомий і незнаний. Його ім’я проклинали та використовували для позначення течій у політичному русі. Колись його портрет можна було побачити лише в якості репродукції на сторінках наукових монографій чи то в запасниках музеїв, а нині він мільйони разів за день дивиться на пересічних українців з банкноти нашої національної валюти.
Він – гетьман Іван Степанович Мазепа!
Цей рік є ювілейним для цієї непересічної історичної постаті: у березні ми святкуємо круглу дату його народження (1639), а у вересні – смерті (1709). Між ними – 70 років злетів і падінь, любові та ненависті, дружби та інтриг…
Що знаємо ми і що залишається нам невідомим про Мазепу?
Професор Володимир Мільчев пропонує познайомитись із маловідомими сторінками біографії з його життя та взнати відповіді на питання про те:
-якими були полководські таланти гетьмана?
-чи можна вважати Мазепу уособленням козацьких ідеалів своєї доби ?
-яким був його внесок у те, щоб північно-причорноморські -володіння Османської імперії та Кримського ханства зрештою почали перетворюватись на сучасний Південь держави Україна?
-що думали про моральні чесноти гетьмана його сучасники?
та на багато інших…
Володимир Мільчев — доктор історичних наук, професор ЗНУ.
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Вхід вільний.