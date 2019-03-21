У Запоріжжі, в Парку Перемоги, відбудеться екологічна акція «Зелене місто Z», під час якої буде висаджено алею дерев та прибрана територія

Мета акції – привернути увагу влади до ситуації у Парку Перемоги, зберегти улюблене місце відпочинку запоріжців від забудови та домогтися покращення догляду за парком.
Захід відбудеться у суботу, 6 квітня, початок – о 10.00.
Громадська організація «Справжні дії» запрошує представників ЗМІ!
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Нагадаємо, в Запоріжжі за останні 20 років не було створено жодної нової паркової зони. Це негативно позначається на екології й здоров’ї городян. При цьому, тільки за останній рік у місті винищили під забудову два парки – під житлову забудову в Бородинському мікрорайоні і будівництво ТРЦ у центрі міста.
Парк Перемоги – найбільший міський парк. Він займає площу в понад 50 га, і потребує суттєвого оновлення. Але парк знаходиться на балансі ДП «Запорізьке лісомисливське господарство», і у підприємства немає ресурсів для його розвитку. У той же час, реалізувати ландшафтні та інші сучасні проекти, спрямовані на його благоустрій, місто не може – не його територія.
Тож, нещодавно ГО «Справжні дії» звернулася до органів влади з клопотанням надати Парку Перемоги статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, і передати парк на баланс міста.
Новий статус дозволить зберегти лісові насадження в центрі Запоріжжя від вирубки під забудову, поліпшити догляд за парком ізберегти улюблене запорожцями місце відпочинку в природному вигляді.
Телефон відділу PR
ГО “Справжні дії”: 096-693-69-08