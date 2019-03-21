У Запорізькій області вогнеборці ліквідували загоряння на риболовецькому судні

20 березня о 21:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Бердянській затоці на риболовецькому судні.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кораблі «СЧС-2097» сталось коротке замикання електропроводки в каюті з послідуючим горінням. Загальна площа пожежі склала 1 кв. м.
О 21:25 рятувальники локалізували займання, а о 22:00 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення у приміщенні вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Як з’ясувалось у ході попереднього розслідування, корабель перебував у морі, моряки виявили горіння та звернулися по допомогу. Всього на судні перебувало 6 чоловік. Своїми силами не даючи вогню розповсюдитись на більш значну площу, вони дісталися до берега, де на них вже чекали рятувальники.
Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події, відповідні органи ведуть розслідування.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області