Зарплатну заборгованість у Запорізькій області скорочено на 7,1 мільйона

У результаті спільних заходів органів влади та фіскальної служби Запорізької області за два місяці 2019 року роботодавці погасили 7,1 мільйона гривень боргів по заробітним платам. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Як зазначив керівник фіскальної служби регіону, у цьому році продовжують роботу обласна та територіальні комісії з питань погашення зарплатної заборгованості. З початку року на засідання були запрошені керівники 30 ризикових підприємств. За результатами заслуховування 29 із них повністю або частково ліквідували борги перед своїми працівниками.
Крім того, за підсумками роз’яснювальної роботи з працедавцями до бюджетів надійшло заборгованості з податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 900 тисяч гривень, до Пенсійного і соціальних фондів – 8,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску.
Поряд із цим з початку року найбільші фонди оплати праці сформували підприємства таких галузей економіки, як: промисловість, державне управління й оборона, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, а також переробної промисловості, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області