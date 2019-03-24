Французька весна в Запоріжжі

У прес – центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ відбулася зустріч з діячами французького культурного центру «Альянс Франсез».
Розповісти про проведення 16-го фестивалю французької культури в Україні «Французька весна – 2018» до журналістів завітали Людмила Богдановська – директор центру «Альянс Франсез», Жасмін Грифуль та Кларисс Броссард- представники посольства Франції в Україні, координатори проекту, та Олексій Бондаренко – директор Запорізького регіонального відділення банку «Credit Аgricole», традиційний спонсор фестивалю в Україні.
Як зазначила Людмила Богдановська, всі роки існування французького культурного центру є поширення французької мови та культури, збереження мовної норми і сприяння діалогу культур.
Кларисс Броссард розповіла, що фестиваль французької культури в Україні проводиться вже в 16-й раз традиційно у шести містах України. Це Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса та Запоріжжя. Але у 2019 році до них залучилися ще два міста – Івано-Франківськ та Чернівці. Ця обширна географія сприяє кращому пізнанню французької мови і культури.
Цьогорічною новацією «Французької весни» є тематика, яка щодня набуватиме іншої форми, варіюючи від події до події: колір. Колір, який, за словами Ізабель Дюмон, посла Франції в Україні, оточує нас повсюди – у природі, міському середовищі, в нашому повсякденному житті, відображає наші емоції, надає виразності та рухомості мистецтву та культурі.
Виходячи з ініціативи українських партнерів, акцент програми фестивалю ставиться на такі теми як театр, музика, кухня і фото. Тому, програма вийшла сміливою, вимогливою і водночас розважальною. Глядачі зможуть насолодитися яскравим, строкатим та різноманітним дійством.
Відкриття фестивалю «Французька весна» в нашому місті відбудеться 7 квітня. А 18 квітня, вперше у програмі фестивалю, на площі ім. Маяков-ського відбудеться яскравий вуличний спектакль.
Концерт сучасної музики у виконанні ансамблю «Alternanse» можна побачити у музичному училищі ім. П.І.Майбороди.
У кінотеатрі ім. О. Довженка 19 та 20 квітня будуть демонструватися кінострічки французького кіно – «Довгі ночі короткого метра».
Закриється фестиваль концертом квартету «Ruthmt&Blues» Бена Турі на Запорізькому джазовому фестивалі.
Французи поважно ставляться до рідної мови. 20 березня є Всесвітнім Днем французької мови. Зазвичай, в дні франкофонії в українських містах проходить показ фільмів різних франкомовних країн, проводяться виставки.
В Запоріжжі культурним центром була проведена творча робота. До Всесвітнього Дня французької мови та Дня поезії в Національному ніверситеті – марафон французьких заходів. В обласній науковій бібліотеці для всіх викладачів французької мови міста було організовано свято. Були присутні 45 вчителів шкіл, закоханих у французьку мову, та викладачі університету.
Представник спонсору фестивалю «Французька весна» банку «Credit Аgricolе» Олексій Бондаренко розповів, що вже 5 років банк допомогає фестивалю, щоб у нашому місті відбувалися яскраві події. Особливою родзинкою буде видовищний вулична вистава «Три тотеми» з чотирьохметровими фігурами, які світяться вночі.
Ознайомитися з заходами фестивалю можна на сайті «Альянс Франсез».
Світлана Костюк, фото автора