На захисті прав людини

У прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ відбулась прес-конференція, присвячена підсумкам діяльності регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області, журналістки Олени Дємєнєвої.
Разом з нею на зустріч з представниками мас-медіа завітали голова Запорізької обласної організації Союзу юристів України, кандидат юридичних наук, генеральний радник президента Всесвітнього Юридичного Альянсу, член Запорізької обласної спілки журналістів Валерій Біленко, громадські монітори Національного превентивного механізму, представники Громадського об`єднання «Україна без тортур» Галина Азарова та Юрій Піка.
Олена Дємєнєва розповіла присутнім, що, на жаль, більшість пересічних громадян та деякі представники державних органів, органів місцевого самоврядування досі не розуміють повноваження омбудсмена, статус цієї посади, закріпленої Конституцією. Омбудсмен здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод громадян та захист прав кожного на території України.
В нашій області ці повноваження здійснює пані Олена Дємєнєва. У своїй діяльності вона наділена правами здійснювати моніторинг прав людини, організовувати перевірки з цього питання, безперешкодно і без попереджень та узгоджень відвідувати державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та отримувати необхідні відомості.
У права омбудсмена також входить складання адмінпротоколів за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та його представників, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи. Омбудсмен має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, в тому числі на закритих, отримувати усні та письмові пояснення від громадян України, іноземців та посадових осіб.
Спілкуючись з журналістами, Олена Дємєнєва підкреслила, що процедура звернення до Уповноваженого з прав людини демократична і проста: кожен громадянин може звернутися письмово, на особистому прийомі у громадській приймальні Уповноваженого в приміщенні Запорізької ОДА або електронною поштою.
Крім цього, згідно Закону України, на Уповноваженого покладені функції національного превентивного механізму (НПМ), головна ідея яких полягає в регулярних незалежних відвідуваннях будь-якого місця, що перебуває під контролем та юрисдикцією держави, де утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені волі, з метою захисту цих осіб від катувань, жорстокого поводження з ними та покарання. До місць несвободи відносяться місця утримання під вартою або під опікою, які особа не має права залишити з власної волі: сізо, в`язниці, психіатричні лікарні, психоневрологічні інтернати, будинки дитини і таке інше.
В минулому році в Запорізькій області відбулось 17 моніторингових візитів до місць несвободи. Цього року заплановано 72 візити.
Під час візитів на місце виїжджають громадські монітори, які проходять попередній відбір та навчання. Монітори – представники громадськості, працюють на безкоштовній основі. Їхня місія дуже важлива, вони можуть підтвердити будь-яке правопорушення. В запорізькій області їх налічується семеро. Всі дії під час візиту фіксуються, проводиться фото- та відеозйомка, аудіофіксація, опитування будь-яких людей. Це дає можливість, у разі необхідності, звернутися за консультацією до спеціалістів або відповідних інстанцій. Наприклад, у сфері медицини. За результатами візитів складаються відповідні акти для подальшого реагування.
Права омбудсмена дуже широкі. Вони дають можливість забезпечити захист громадян. Скористатися захистом своїх прав може кожен. Це треба знати, і саме у цьому запорізький омбудсмен дуже розраховує на своїх колег – запорізьких журналістів. До речі, сама Олена Дємєнєва має ще й освіту журналіста-правника, співпрацює на цю тему із ЗМІ і є членом НСЖУ, перебуває на обліку в Запорізькій обласній організації.
Олена Морозова, фото Світлани Костюк
На захисті прав людини
У прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ відбулась прес-конференція, присвячена підсумкам діяльності регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області, журналістки Олени Дємєнєвої.