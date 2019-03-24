У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у приватному житловому будинку

22 березня о 13:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Ціолковського в Комунарському районі.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що в кімнаті одноповерхового житлового будинку горіли домашні речі на площі 70 кв.м.
14:11 вогнеборці локалізували займання, а о 14:40 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді
21 березня о 19:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Амурська в Заводському районі .
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна господарча споруда на площі 60 кв.м.
О 19:37 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 20:50 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку горючих конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували наслідки негоди
Рятувальники за добу п’ять разів надавали допомогу населенню розпиляли 7 дерев та прибрали їх з проїжджої частини.
Перший випадок виник о 19:05 по вул. Північне шосе Вознесенівський район м. Запоріжжя. Внаслідок несприятливих погодних умов на дорогу впало дерево. Бійці ДСНС за допомогою бензопили розпиляли його та прибрали з проїжджої частини.
Згодом 0 19:10 по вул. Полякова Шевченківський район через несприятливі погодні умови впало дерево на проїжджу частину. Рятувальники за допомогою бензопили його розпиляли та прибрали з дороги.
Такі ж події стались в Комунарському районі міста по вул. Оріхівське шосе, Вільнянському районі на автодорозі між с. Петро – Михайлівське – та с. Вербове, Розівському районі на автодорозі між с. Розівка – та с. Азов. У віх випадках рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерева та прибрали їх з дороги.
Всього від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 23 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
23 березня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується посилення північного вітру до 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 23 березня 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, невеликі опади, вітер північний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, невеликі опади, вітер північний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
Прогноз погоди на 24 – 25 березня 2019 року.
24.03.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.
25.03.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.