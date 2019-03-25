На туберкульоз хворіє 67% чоловіків і 33% жінок, кількість хворих дітей від 1 до 9 років збільшилася більше, ніж вдвічі

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом підготував цікаву інформацію:
1. Запорізька область займає перше місце в Україні за захворюваністю дітей на туберкульоз (22% – наша область, 8% – середній показник по Україні), п’яте місце за захворюваністю – серед дорослих.
2. У Запорізькій області на туберкульоз хворіють вдвічі більше чоловіків – 67% і 33% жінок. Така ґендерна статистика спостерігається по всій Україні.
3. За 8 років (з 2010 по 2018 рік) у Запорізькій області зменшилася кількість дорослих осіб, які вперше захворіли туберкульозом, хоча, здебільшого, хворіють чоловіки. Рівень вперше виявленого туберкульозу серед чоловіків знизився на 20%, серед жінок – тільки на 7%.
4. На жаль, серед дітей від 1 до 4 років і від 5 до 9 років рівень вперше виявленого туберкульозу збільшився в 2 і більше рази порівняно з 2010 роком як серед хлопчиків, так і серед дівчаток.
5. Починаючи з 2015 року, в Україні проводиться ґендерно орієнтоване бюджетування за підтримки уряду Швеції і саме ґендерний бюджетний аналіз показав, що рівень захворюваності серед чоловіків значно вищий. Це дало розуміння, скільки жінок і чоловіків захворіли на туберкульоз і можливість проводити подальші заходи з профілактики.
6. Міжфракційні депутатські групи «Рівні можливості» у Запорізькій області стали приділяти увагу протидії туберкульозу. В рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» був проведений тренінг з ґендерно орієнтованого бюджетування, після якого представниця групи у Вільнянській районній раді Тамара Стефаненко разом із фахівцями району зробила ґендерний бюджетний аналіз захворюваності на туберкульоз у Вільнянському районі. Цифри підтвердили всеукраїнську тенденцію – у Вільнянському районі на туберкульоз хворіють 71% чоловіків і 29% жінок. Розроблені рекомендації щодо врахування ґендерних аспектів.
7. Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначають 24 березня, день, коли у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – туберкульозну бацилу. Це стало першим кроком на шляху діагностування і лікування. Щорічно (за офіційними даними ВООЗ), у світі близько 9,6 млн. осіб хворіють на туберкульоз, щорічно близько 1,5 млн людей помирає.
8. В Україні протягом останніх восьми років реєструвалося від 29 000 до 22 000 нових випадків захворювання на туберкульоз. Кожен шостий хворий помирає, хоча сьогодні це захворювання цілком виліковне.
9. Протягом 11 років Ротарі Клуб Запоріжжя та Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» опікуються дитячим відділенням обласного протитуберкульозного диспансеру. Щорічно ці організації проводять благодійні заходи – мовчазні благодійні аукціони, видання календаря дитячих робіт, благодійні заходи, концерти авторської пісні. Зібрані кошти передаються на закупівлю обладнання та ліків.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.ednist-fond.com.ua/2019/03/24/tuberculosis_67_men_33_women-2/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективно