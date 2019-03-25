Розмова з філософом Сергієм Тарадайком «Mazeppa. Легенда про гетьмана: образ в літературі і мистецтві» До 380-річча з дня народження Івана Мазепи

Книгарня «Є» запрошує на розмову з філософом Сергієм Тарадайком «Mazeppa. Легенда про гетьмана: образ в літературі і мистецтві». До 380-річча з дня народження Івана Мазепи.Захід відбудеться 27 березня. Початок – о 18:30.
В історичних дослідженнях про Мазепу відчутна парадоксальна ситуація… Бо, з одного боку, всі визнають, що ця постать оповита чутками й легендами. Проте, з іншого, всі дослідники відсторонюються від легенд і намагаються триматися «фактів»… Але хіба ті легенди не засвідчують особливий масштаб цієї постаті? Хіба не зображують дещо дуже суттєве? Подивитися на Мазепу під таким кутом зору допоможе філософ Сергій Тарадайко.
Сергій Тарадайко – філософ, письменник, кандидат філософських наук Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137
Тел.: (094) 885 3903
Вхід вільний