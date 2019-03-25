У Запорізькій області під час пожежі загинув власник будинку

24 березня о 13:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Південній в с. Приазовське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горить диван та домашні речі на площі 3 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявися 63-річний господар будинку.
О 13:22 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 13:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували 10 пожеж в екосистемах
24 березня вогнеборці ліквідували 10 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 11 одиниць спецтехніки та 38 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 3 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Прогноз погоди на 25 березня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до1о тепла, вдень 10-12° тепла.
Прогноз погоди на 26 – 27 березня 2019 року.
26.03.19 – Мінлива хмарність, часом невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.
27.03.19 – Хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.