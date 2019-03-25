В Запоріжжі пропонують роботу в Патрульній поліції

Розпочався Всеукраїнський набір на безстрокову службу на посаду патрульний поліцейський до лав Національної поліції України.
В Запоріжжі за цією професією відкрито 300 вакансій та ще 100 – в м. Мелітополь.
25 березня в Запорізькому обласному центрі зайнятості відбувся Ярмарок вакансій, на якому шукачі роботи дізнавалися про специфіку професії «патрульний поліцейський», «інспектор патрульної служби» ознайомились з етапами підготовки, умовами вступу до патрульної поліції.
«Сьогодні проходить другий в цьому році традиційний Ярмарок вакансій з підбору претендентів на відкриті вакансії до лав патрульної поліції. – розповіла Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості. – Шукачі роботи цікавляться інформацією, звертаються до представників Управління патрульної поліції в Запорізькій області та приймають участь у конкурсі. Для нас важливо, щоб безробітні змогли отримати вчасну допомогу, важливу інформацію та скористався нею. А роботодавець оперативно був забезпечений кваліфікованими кадрами».
На службу до лав патрульної служби запрошується молодь віком від 20 до 40 років, громадяни України, готові до служби в будь-якому місті регіону. Після тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки учасники проходять співбесіду, за результатами якої складається рейтинг. Найкращі кандидати за рейтингом запрошуються на службу до поліції та проходять первинну професійну підготовку на базі «Навчальних центрів підготовки поліцейських». Рівень заробітної плати від 12000 грн., повний соціальний пакет та інше.
В Ярмарку вакансій взяли участь понад 40 безробітних. Зацікавлені пропозицією отримали вичерпні відповіді на запитання та виразили бажання подавати анкети на конкурс.
Додатково:
Протягом січня-лютого 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 28,1 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 2,4% менше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-лютого 2019 року 6,0 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 3,3 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 149 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 19 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 671 безробітний проходив професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 1792 особи взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 березня 2019 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 22,3 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 березня 2019 року становила 2018 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – трактористи, продавці, водії, електромонтери, електрогазозварники, медсестри, кухарі, швачки, слюсарі, соціальні працівники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, економістів, вихователів та спеціалістів державної служби з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером(061)233-11-47; 096-331-89-31 – Анастасія (з 09 по 18 год. У робочі дні)