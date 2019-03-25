Запорізькі оперативники фіскальної служби викрили 34 економічні злочини

За два місяці поточного року співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області в сфері економіки виявили 34 злочини, 20 з яких стосується фактів ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.
Усього з початку року слідчі Головного управління ДФС у Запорізькій області розслідували 107 кримінальних проваджень, з яких 75 належать до категорії тяжких злочинів.
До суду направлено шість кримінальних проваджень, у тому числі чотири – з обвинувальним актом та два – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на суму 5 мільйонів гривень.
За результатами відпрацювання контрагентів “конвертаційних центрів” та фіктивних суб’єктів господарювання до казни стягнуто 4,7 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель оперативники викрили три злочини, до бюджету повернено 1,1 мільйона.
У рамках операції “Акциз” із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 8,5 мільйона.
Головного управління ДФС у Запорізькій області