Бліц-опитування: Які весняні ознаки вам найбільш до вподоби?

1.Анжела, бухгалтерка:
-Пізно ввечері, майже ніччю виходила на балкон, та побачила що біля домів літає кажан. Тобто летючі миші вже пробудилися від зимової сплячки.
2.В’ячеслав, програміст, м.Київ:
-Поки що весняних ознак не бачу. Ось чомусь опалення в нашому домі відімкнули. У квартирі холоднеча страшенна. Мабуть тому що прийшла весна?
3.Любов, студентка:
-На Хортиці вже розпустилися перші весняні квіти, і їх досить багато. Бачили у неділю квітучі фіалки, проліски, та інші. А ще бачила бджілку на квітах.
4.Олена, студентка:
-Я кожного року намагаюся помітити день коли навесні прилітають стрижі та ластівки. Тоді це вже справжня весна. Здається у минулому році вони повернулися 18 квітня.
5.Петро, приватний підприємець:
-Як що весна, то треба буде їхати до батьків допомагати із огородом. Хоч і не дуже це практично, але на городі навесні завжди приємна робота, немовби повернення у дитинство.