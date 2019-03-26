Традиційно у квітні в Запорізькій області проводиться «Місячник зайнятості жінок».

Працевлаштування жінок залишається однією з актуальних проблем. Як свідчить статистика, серед безробітних жінок, які перебувають на обліку в центрах зайнятості Запорізької області, третина мають досить високий професійний та освітній рівень. Нажаль, дисбаланс попиту й пропозиції робочої сили не на користь жінкам: на більшості підприємств використовується праця чоловіків.
На сьогодні на обліку в обласній службі зайнятості перебувають близько 12 тис. жінок (що складає 54% від загальної чисельності безробітних), які потребують допомоги в працевлаштуванні.
Протягом квітня у всіх центрах зайнятості та філіях в Запорізькій області здійснюватиметься робота консультаційних пунктів із залученням фахівців центрів зайнятості та соціальних партнерів, які опікуються проблемами зайнятості жінок. Планується проведення ярмарок вакансій, Аукціонів претендентів, Презентацій професій; засідання клубу для безробітних «Пошук», «Я – успішна жінка»; тематичних семінарів для безробітних жінок, тренінгів та багато іншого.
Високопрофесійна допомога і суто людська підтримка фахівців служби зайнятості стане надійним помічником жінкам на шляху до впевненості у майбутньому.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47