У м. Запоріжжя під час пожежі травмувався власник будинку

25 березня о 06:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Сосюри Дніпровського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить прибудова до житлового будинку на площі 70 кв.м. В результаті пожежі травмувався 59-річний власник помешкання. Його каретою швидкої госпіталізували до п’ятої міської лікарні.
О 07:24 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 09:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.