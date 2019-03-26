Валерій Манько: “З доходів запорізьких платників місцеві бюджети отримали 845 мільйонів гривень”

З початку року надходження податку на доходи фізичних осіб у Запорізькому регіону склали 845 мільйонів гривень (не враховуючи рівень сплати великих підприємств, зареєстрованих в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сплачена сума на 127,4 мільйона або на 18 відсотків перевищила минулорічну.
Керівник фіскальної служби області підкреслив, що за два місяці частка податку на доходи фізосіб у місцевих бюджетах склала 57 відсотків. При цьому найбільші відрахування забезпечили роботодавці з виплачених заробітних плат, а також оподаткування доходів за результатами декларування фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб та громадян.
Серед бюджетоутворюючих підприємств – представники таких галузей, як: виробництво, розподілення електроенергії, добування залізних руд, вантажний залізничний транспорт, діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки, державного управління, виробництво будівельних металевих конструкцій тощо.
Близько половини загальних надходжень ПДФО надійшло від платників обласного центру – 385,6 мільйона, суб’єкти господарювання та мешканці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського району сплатили 117 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 90 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 61,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 48 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області