Запорізька філія Суспільного висвітлює 19-ий Міжнародний фестиваль-конкурс «Акорди Хортиці»

25 березня пересувна телевізійна станція (ПТС) Запорізького Суспільного працювала на 19-ому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Акорди Хортиці». Суспільний мовник став інформаційним партнером події.
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Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва “Акорди Хортиці” відбувається в Запоріжжі вже дев’ятнадцятий рік поспіль. Цьогоріч надійшло понад 900 заявок з 20-ти областей України. 230 – з нашого регіону. Відбіркові тури були проведені в січні.
Найбільше охочих – у номінаціях «Соліст з оркестром» та «Струнні інструменти». Творчі змагання розпочалися 25 березня і триватимуть до 29. Вокалісти й музиканти віком від 9-ти до 16-ти років демонструватимуть майстерність на сцені обласної філармонії, а оцінювати її будуть понад двадцять суддів з різних областей України. Виступи членів журі також ввійдуть у програму фестивалю-конкурсу.
“Це надважлива культурна подія для всіх шанувальників класичної музики Запоріжжя, тому суспільний мовник не міг залишитися осторонь неї. Ми запропонували “Акордам Хортиці” інформаційне партнерство, на що організатори радо погодилися. Десь місяць тісної співпраці, маю надію, дасть хороший результат, і побачити “Акорди Хортиці” зможуть і ті, хто не міг потрапити до філармонії”, – прокоментував лінійний продюсер телебачення філії Денис Астаф’єв.
ПТС Акорди Хортиці
Запорізька ПТС була оновлена в жовтні 2018 року. У 2019 році – це перший виїзд. На сьогодні екіпаж ПТС не повний, тож поки триває набір постійної команди, її функції виконують працівники філії. За словами головного інженера Володимира Подчоси, запорізька команда і частина екіпажу спрацювали якісно і злагоджено:
“Технічний план роботи було виконано. Запис відбувся в нормальному робочому режимі. До слова, для мене як інженера – це єдиний можливий стандарт роботи: техніка має працювати, інакше бути не повинно. Сьогодні вже розпочато процес монтажу відзнятого матеріалу, незабаром запоріжці побачать ці записи в нашому ефірі”.
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ПТС Акорди3
Наступний виїзд ПТС заплановано на закриття фестивалю-конкурсу, яке відбудеться 29 березня.
Записи змагань і концертів транслюватимуться в ефірі Суспільного Запоріжжя, отож стежте за програмою та анонсами на сайті https://zp.suspilne.media/ і на сторінці філії у Facebook https://www.facebook.com/SuspilneZP/
https://zp.suspilne.media/articles/1586