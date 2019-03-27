Читайте у газеті “Запорізька правда” за 28.03.2019 р.

Друзі! У четвер, 28 березня, напередодні дня виборів Президента та Міжнародного дня гумору виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Щодо виборів, пропонуємо нашим читачам разом з автором публікації «Українці і вибори. Коротка історія тупості» у рубриці «Думки вголос» Володимиром Миленком зануритися у ретроспективу подій, пов’язаних із нашим з вами волевиявленням протягом років незалежності України. Маємо те ,що маємо. І це було б дуже смішно, якби ж то не було так сумно.
Що ж до сміху, правда в тому, що він буває різний, і є люди, які зовсім воліють уникати подібного вираження почуттів та емоцій. Причина проста – обтяжливе інформаційне поле постійно намагається підвести нас до одного і того ж питання: «А чому радіти?». І тим не менше, навіть у самій наймудрішій Книзі всіх часів і народів, у Святому Письмі, в першому посланні до Солунян, є такі слова: «Завжди радійте». Із «Запорізької правди» напередодні Дня гумору дізнайтеся, що сміх – це саме ті ліки, які не мають згубних наслідків.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Накипіло. У Розівці страйкують вчителі. У семи школах району припинено навчальний процес. І це не через канікули. Що спонукало педагогів вдатися до крайніх заходів? Читайте у газеті «Запорізька правда»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію. А також справжні сенсації.
Як от кому і за які заслуги нещодавно вручено першу у Запоріжжі та сьому в Україні Всеукраїнську нагороду Золотий орден «За видатні заслуги»? Орден виготовлений із срібла 925 проби та покритий позолотою, його діаметр 75 м, а товщина 7 мм. На ордені розміщено 12 каменів цирконію. Про це дізнайтесь із Запорізької правди»
А у нашій рубриці «Дивина тижня» своєю весняною красою вас вразить справжній природний водоспад, який просто поруч. У традиційному ж бліц-опитуванні наші земляки діляться, за якими ознаками вони відчувають прихід весни.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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Читайте у газеті “Запорізька правда” за 28.03.2019 р.
Друзі! У четвер, 28 березня, напередодні дня виборів Президента та Міжнародного дня гумору виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.