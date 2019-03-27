День людей з синдромом дауна

Колектив інклюзивно-ресурсного центру по Дніпровському району м.Запоріжжя долучився до акції з відзначення Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна. Ця дата увійшла в наш календар з 2005 року. Цніціювали її учасники VI симпозиуму, присвяченого означеній проблематиці. Того ж року Генеральнаа Ассамблея ООН ухвалила 21 березня такою особливою датою. І вона була обрана не випадково – це символічне позначення самого синдрому Дауна, причиною якого є трисомія однієї з хромосом: у людини, що страждає на це захворювання, 21-а хромосома наявна в трьох копіях. У перекладі на «мову календаря» вийшло 21-е число третього місяця.