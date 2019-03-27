Олімпійська чемпіонка провела урок фізкультури

У Новоселівській школі Пологівського району багаторазова чемпіонка світу з легкої атлетики, олімпійська чемпіонка 1988 року в Сеулі на дистанції 3000 м, срібна призерка Олімпіади в Барселоні 1992 року Тетяна Самоленко разом з учителькою фізичного виховання Наталією Сердюк провела спортивні естафети для молодших школярів. Видатна українська спортсменка веде наукову діяльність, має звання кандидата наук з фізичного виховання і спорту, працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. На зустрічі із сільською молоддю вона розповіла про своє спортивне життя, показала відео легендарного забігу в Сеулі, продемонструвала фото, відповіла на питання. Також гостя вручила подарунки учням школи.