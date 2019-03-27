У липні 2018 року розпочав свою роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Оріхівської міської ради. Очолює його досвідчений спеціаліст Ліана Короткова. Тут діють кабінети практичного психолога, логопеда, дефектолога, оснащені сучасними зручними меблями ,мультимедійною та комп’ютерною технікою, дидактичними матеріалами, є зал лікувальної фізкультури.
У штаті центру працюють фахівці з вищою педагогічною і спеціальною освітою та досвідом роботи з особливими дітьми. Протягом робочого тижня, щодня, спеціалісти проводять корекційно-розвиткові заняття зі своїми підопічними. Нині відвідують такі заняття 25 дітей – мешканців Оріхівської громади, не тільки з міста, а й навколишніх сіл. І до кожного, кого приводять батьки, індивідуальний підхід, бо не дуже просто швидко справитися з вадами розумового чи фізичного розвитку дитини. Щосереди проходить психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей. А щоп’ятниці методичні дні, в ході яких проводяться семінари, тренінги, круглі столи, майстер-класи для педагогічних працівників, батьків тощо.
Всього проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку 60 дітей, видано відповідні висновки.
Створено школу «Бути батьками» ,і для її учасників відбулися тренінгове заняття на тему: «Діти — дзеркало батьків» і круглий стіл «Правова допомога: запитання та відповіді».
Фахівці центру і надалі урізноманітнюватимуть форми роботи з батьками, щоб залучати їх до співпраці з школою, допомагати вирішувати проблемні ситуації,а набуті знання батьки використовували б у повсякденному житті та сімейному вихованні.
ОСОБЛИВИМ ДІТЯМ—ОСОБЛИВУ УВАГУ
У липні 2018 року розпочав свою роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Оріхівської міської ради. Очолює його досвідчений спеціаліст Ліана Короткова. Тут діють кабінети практичного психолога, логопеда, дефектолога, оснащені сучасними зручними меблями ,мультимедійною та комп’ютерною технікою, дидактичними матеріалами, є зал лікувальної фізкультури.