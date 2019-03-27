Рятувальники опановують каністерапію

Психологи-рятувальники з ДСНС на Запоріжжі опанували метод каністерапії (метод лікування і реабілітації з використанням спеціально відібраних і навчених собак )на навальному семінарі, організованному Всеукраїнська асоціація каністерапевтів. На навчальному заході У Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області понад 30 фахівців ознайомилися із базовими поняттями та методикою застосування каністерапії. 23 і 24 березня на базі спортивного комплексу Головного управління відбулися тренувальні заняття під час яких психологи та кінологи мали змогу втілити теоретичні аспекти семінару і попрактикувати розвиваючі вправи із чотирьохлапими друзями.