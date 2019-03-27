Шосте селище Запоріжжя може потрапити до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У туристичному інформаційному центрі відбулась презентація історичного досьє Шостого селища (Соцміста) Для внесення цього архітектурного ансамблю у Попередній список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шосте селище або Соцмісто є архітектурною спадщиною міжвоєнного модернізму. Будівлі цього періоду нагадують про роки Дніпробуду, навкруги якого створювалось «ідеальне соціалістичне місто». Проект Шостого селища вважався еталоном містобудування у СРСР та навіть був відзначений в 1937-39 роках на Всесвітніх виставках у Нью-Йорку та Парижі.
Зважаючи на історичну цінність Соцміста, фахівці взялися за його дослідження. Воно проведене в рамках Програми охорони пам’яток історії та архітектури в Запоріжжі на 2018-2022 роки. Проект є результатом україно-німецької співпраці. Його реалізовано департаментом культури та туризму Запорізької міської ради за підтримки Генерального консульства ФРН. Схожі квартали епохи модернізму є в німецьких містах. Наприклад, Берлінські архітектурні ансамблі вже внесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.