Запоріжці сплатили до місцевих бюджетів 19,4 мільйона гривень податку на нерухомість

З початку року до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 19,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на три мільйони або на 19 відсотків.
Найбільші платники податку – суб’єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя, які перерахували до міської казни близько 7,1 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські власники нерухомого майна сплатили три мільйони, якимівські та приазовські – 2,3 мільйона, бердянські і приморські – два мільйони. У Вільнянському, Запорізькому та Новомиколаївському районах сплачено 1,8 мільйона, Оріхівському та Гуляйпільському районах – 913 тисяч гривень податку на нерухомість.
Зокрема, власники нерухомості-юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів 17,4 мільйона, що на 2,2 мільйона або на 14,6 відсотка більше, ніж торік, фізичні особи поповнили скарбниці на два мільйони, це перевищує минулорічну суму на 856 тисяч.
У Запорізькій області зареєстровано 3913 платників-юридичних осіб, які самостійно нараховують, декларують та сплачують податкові зобов’язання з податку на нерухомість. Громадянам фіскальна служба до 1 липня надсилає податкові повідомлення-рішення про сплату податку. На даний час вже вручено 594 документа. Усього на обліку в органах ДФС Запорізької області перебуває майже 2,5 тисячі фізосіб-платників податку на нерухоме майно.
Головне управління ДФС у Запорізькій області