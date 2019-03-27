Блискучий педагог і фахівець, справжній знавець свого предмета – вчитель математики, алгебри та геометрії Запорізької школи № 91 Євдокія Дмитрівна Лященко удостоєна визначної всеукраїнської нагороди Золотий орден «За видатні заслуги». Це перша в Запоріжжі та сьома в Україні нагорода. Учительці виповнився 81 рік, однак, й досі до неї за навчанням, порадами, підтримкою ходять вдячні учні, яких неможливо порахувати за 50 років роботи в школі. Приурочивши нагородження до ювілею професійної діяльності, від імені вдячних вихованців всіх поколінь приїхав вручити Золотий орден «За видатні заслуги» Євдокії Дмитрівні Лященко особисто засновник Фонду – В’ячеслав Родіонов. Орден виготовлений із срібла 925 проби та покритий позолотою, його діаметр 75 м, а товщина 7 мм. На ордені розміщено 12 каменів цирконію. Відзнаку ініціювали засновники Всеукраїнського благодійного фонду випускників установ освіти – «Подяка. Визнання. Надія». Сайт Фонду http://nadiya2011.org В колективі школи № 91 шанують своїх ветеранів. Директор Тетяна Іваницька організувала свято, приурочивши церемонію нагородження до дня народження педагога. Свято вдалося на славу, було багато пісень, танців, і задушевних віршів, які пролунали як характеристика видатній, але скромній ЛЮДИНІ і ПЕДАГОГУ.