У прес-центрі Агенції регіональних ініціатив відбулася прес-конференція, присвячена закладам освіти м. Запоріжжя, які увійшли до ТОП-100 найкращих шкіл України за результатами ЗНО у 2018 році. Директора шкіл-ТОПів поділилися досвідом і розповіли, які методики використовують для підготовки учнів до тестування.
На думку директора Запорізького класичного ліцею Олени Баньковської, секретом успіху є кадри і системність у роботі. Разом з педагогом діти звертають увагу на всі нюанси, пріоритетні теми, опрацьовують завдання, які найчастіше зустрічаються на ЗНО. По суті підготовка до тестування починається з початкової школи. З самого початку ми привчаємо дітей отримувати задоволення від навчання, пишатися своїм навчальним закладом. Ця система навчання дає дітям надалі мотивацію і бажання вчитися.
Педагоги стверджують – для досягнення найкращих результатів знання учня потрібно також регулярно перевіряти у різноманітних олімпіадах, конференціях і конкурсах. Це допомагає школяреві бути більш стійким до стресу та мотивує на нові звершення.
Також, для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання намагаються уважно та ретельно аналізувати тести попередніх років, так, щоб несподіванок під час ЗНО було якомога менше. Використовують комплекти навчальних засобів, користуватись рекомендують, у першу чергу, підручниками, посібниками та збірниками, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО.
Для підготовки до ЗНО використовується позаурочний час (групові та індивідуальні консультації).
Учням рекомендують виконувати тестові завдання із предметних збірників «Інформаційні матеріали» УЦОЯО, які навчають працювати динамічно, дотримуючись визначених часових параметрів, дають можливість практикуватися на бланках відповідей.
Впевнені, що секрет успіху шкіл – ТОПів полягає у об’єднанні зусиль вчителів та самих учнів. Чим більш мотивовані учні на досягнення високих результатів у навчанні – тим вище результат ЗНО.
Досвід найкращих закладів освіти м. Запоріжжя у підготовці до ЗНО
У прес-центрі Агенції регіональних ініціатив відбулася прес-конференція, присвячена закладам освіти м. Запоріжжя, які увійшли до ТОП-100 найкращих шкіл України за результатами ЗНО у 2018 році. Директора шкіл-ТОПів поділилися досвідом і розповіли, які методики використовують для підготовки учнів до тестування.