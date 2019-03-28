Канікули по-весняному

На дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з Гуляйпільської спеціальної школи – інтернату чекала поїздка до м. Запоріжжя. Ніби зародилася традиція, під час канікул їздити до Космік Боулінгу. З великою любов’ю та повагою радо запрошують та зустрічають працівники наших дітей. А учні просто красивими словами дякують працівникам клубу.
Сприятливою і теплою видалася погода, коли діти приїхали до Національного заповідника ” Хортиця”.
Протягом століть Хортиця була духовним прихистком для багатьох українців. Завдяки екскурсоводу, діти дізналися багато цікавого про запорожських козаків, про їхні традиційні промисли : рибальство, землеробство, чумакування.
Відвідали Військову пушкарню, яка являє собою арсенал для зберігання артилерії. Цікавою була інформація про козака Мамая та люльку. Відвідали будинок кошового отамана, спостерігали за військовою канцелярією та церквою.
Різні прикраси теж привабили дітей. Анна Сілявіна подарувала дітям хрестики, як оберіг, за що ми щиро вдячні вам!
Хочеться подякувати від імені дітей та адміністрації школи працівникам Космік Боулінгу та Національного заповідника “Хортиця” за теплий візит. Дякуємо Вам, добрі люди, за вашу доброту, чуйність і милосердя, що подарували дітям радість і задоволення під час весняних канікул!