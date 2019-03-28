Керівництво ОТГ працює так, щоб людям жилося краще

У Павлівській сільській об’єднаній територіальній громаді Вільнянського району відбувся прес-тур. Запорізькі журналісти ознайомилися з громадою, її діяльністю на благо кожного жителя. Супроводжувала представників мас-медіа й розповідала їм про досягнення ОТГ заступник голови громади Наталя Третяк.
Для чіткої роботи громади створили спеціальні відділи: фінансів, бухгалтерського обліку, інвестицій та господарської діяльності; освіти, культури, молоді та спорту; центр надання адміністративних послуг (ЦНАП); відділ надання соціальних послуг та відділ архітектури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, зовнішньої реклами, охорони довкілля, інфраструктури й земельних відносин.
Керівникам громади роботи вистачає й понад норму. Адже одна справа керувати двома-трьома селами, як у сіллльраді, а інша – двома десятками сіл. І в кожному населеному пункті проблеми, проблеми, проблеми…
Скажімо, біля Нововасилівського сільського будинку народної творчості та дозвілля є стара котельня, з якою свого часу було чимало клопотів. Так і дивися, щоб не сталося лиха. Довелося будувати нову котельню. Вклали сюди понад два мільйони гривень. Установили два котли: один працює на дровах і пілетах, інший споживає будь-яке паливо – від газу до кам’яного вугілля. Кочегар Анатолій Сторчай задоволений – техніка працює безперешкодно. Заклад обігрівається – журналістам у приміщенні довелося роздягатися. Обігріватиме ця котельня також школу й фельдшерсько-акушерський пункт.
У бібліотеці, що міститься в будинку народної творчості, Наталя Володимирівна детально розповіла про громаду, її досягнення й проблеми. По-перше, тут, в ОТГ, зібрався гарний колектив керівних кадрів на чолі з Анатолієм Клименком. Кожен зі спеціалістів уболіває за довірену ділянку роботи, працює самовіддано.
Існує об’єднана громада з 2016 року. Нині в ній налічується двадцять населених пунктів – і великих (Павлівське, Семененкове, Нововасилівка), і малих, і таких, де мешкають не більше десяти осіб. Усього на території ОТГ 3604 особи. Незабаром увіллється сюди й Солонянська сільська рада з 1,5 тисячі осіб. Найменша відстань від села до райцентру (Вільнянська) – чотири кілометри, найбільша – 20.
Бюджет громади наповнюється за рахунок 30 юридичних осіб (підприємців різних видів діяльності). Доходи громади в 2017 році склали сім мільйонів гривень, у 2018-му – 13,3 мільйона. Цього року планують отримати 15,1 мільйона гривень доходів. Це при тому, що всі навчальні й медичні заклади на території тепер фінансує сама громада, щоправда, певні субвенції надає держава.
У Нововасилівському сільському Будинку народної творчості та дозвілля в кінці минулого року урочисто відкрили нову бібліотеку. Це стало вагомим подарунком для жителів громади та закладу культури в цілому. Кардинально змінили дизайн приміщення. У ньому, окрім книг, є постійний доступ до мережі Інтернет з мультимедійним комплексом, із зоною відпочинку для малечі.
Єдине, чого бракує цій бібліотеці – книг. Їх тут налічується поки що всього 400, хоча раніше було близько 15 тисяч примірників. Але коли створювалась ОТГ, з району приїхали «культурні» чиновники й забрали книжки до Вільнянська. Тому тепер директор Будинку народної творчості та дозвілля Ірина Павлюкова каже, що тут раді кожній подарованій книжці.
До речі, показала Ірина Петрівна й світлицю, що має назву «Спадщина». Гарна українська піч, оздоблена Петриківським розписом, із глечиками на припічку. На ліжку – старовинні рядна й вишиті подушки. На вішалці – плаття й сорочки, яким понад сто років. Їх носили ще прапрабабусі нинішніх нововасильців. Куточок присвячений сучасним оборонцям України: їхні фотографії, особисті речі, бойовий прапор… Усе це створене з любов’ю, кімната затишна й красива.
Є в цьому закладі також спортзал і глядацька зала на 300 місць. Не кожен райцентр може похвалитися такими умовами дозвілля.
Протягом двадцяти п’яти років будівля ця порожніла, не опалювалася. Уже й вікна з неї дехто постарався покрасти. І якби не ОТГ, цей заклад мав би долю будинку культури в селі Семененковому – там його розібрали й розваляли, мають тепер руїни Трої. Тому на проведення ремонту вклала громада вже 407 тисяч гривень. Замінили двері, вставили сучасні вікна, переробили зали, кімнати, кабінети.
Проводять культпрацівники різні заходи. Нещодавно присвятили такий Всесвітньому дню поезії. Відгуляли й Масляну – понад 500 осіб взяли участь у цих дійствах.
Перед цим у Нововасилівці пройшов ураган. Постраждала стара місцева школа – буря зняла частину даху. Тому, коли тут побували журналісти, ремонтна бригада вже відновлювала покрівлю.
Директор школи Аліна Яланська розповіла, що в школі відбулося вже 50 випусків. Класи гарно оформлені, парти нові, є своя майстерня для ручної праці. Викладання предметів – на високому рівні. Гордість Нововасилівського НВК Павлівської громади – клас для першачків. Тут нові меблі, нове обладнання, інтерактивна дошка, навчальні матеріали. За словами педагогів, таке навчання діткам дуже подобається.
Працюють у школі й гуртки. Нам показали гарні вироби дітей: ляльки, прикраси з бісеру, хатки, маленькі літаки, розмальовані пляшки, дошки, вишиті сорочки тощо.
На жаль, приміщення самої школи невелике, тому й навчаються тут учні тільки до дев’ятого класу включно, а далі, щоб здобути середню освіту, змушені їздити у Вільнянськ або Запоріжжя. Середня школа є у Солоному. Тому, як тільки об’єднаються сільради в єдину ОТГ, учні зможуть навчатися там у 10-11 класах. Їх підвозитимуть туди шкільним автобусом.
Відремонтована школа й у селі Семененкове. Установлені в селах (де треба) й дитячі майданчики.
У відділенні надання соціальної послуги по догляду вдома працюють соціальні робітники, які допомагають одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, котрі не здатні до самообслуговування й потребують постійної сторонньої допомоги, у веденні домашнього господарства, самообслуговуванні, закупівлі та доставці продовольчих товарів, медикаментів. Соціальні послуги такі надаються безкоштовно або на платній основі.
Відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає послуги таким категоріям населення: сім’ї внутрішньо переміщених осіб; сім’ї учасників антитерористичної операції; сім’ї (особи), які постраждали від насилля та торгівлі людьми; особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років); особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, звільнились із місць позбавлення волі та неповнолітні; особи, яких стосується проблема ВІЛ/СНІДу; особи, котрі мають нарко- чи алкозалежність; діти та особи з функціональними обмеженнями; жінки, які народили дитину та мають намір відмовитися від неї; учасники АТО та ООС, члени їхніх родин.
Нині на території ОТГ перебувають 19 дітей-сиріт і дітей, котрі позбавлені батьківського піклування. У відділенні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді послуги їм надають безкоштовно.
Створений громадою також центр надання адміністративних послуг. Тому жителям ОТГ не потрібно тепер їхати у Вільнянськ, шукати установу, стояти в чергах за певною довідкою. Такі послуги надає місцевий ЦНАП. Олександр Резниченко, державний реєстратор, начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» повідомив журналістам, що мешканці сіл, особливо люди поважного віку, задоволені цим.
Також у селах встановлюють автобусні зупинки, ремонтують або прокладають нові тротуари, лагодять дороги, освітлюють вулиці. Уже на ці потреби виділили з бюджету громади 2 мільйони 450 тисяч гривень.
Відвідали журналісти й комунальну установу “Інклюзивно-ресурсний центр Павлівської сільської ради”, що відкрилася буквально напередодні. Тут діти, які потребують допомоги психотерапевта, дефектолога, логопеда та інших фахівців, матимуть змогу отримати консультацію, а при потребі й підлікуватися. Усі ж діти до 18 років проходитимуть обстеження у спеціалістів, які працюватимуть також і з батьками.
Як бачимо, керівництво Павлівської об’єднаної територіальної громади не сидить, склавши руки. Спілкуючись із цими людьми, відзначив їхнє намагання творити, шукати, знаходити все, щоб людям на території ОТГ жилося краще.
Пилип ЮРИК (текст і фото)
Вільнянський район