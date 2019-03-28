Запорізькі автовласники поповнили місцеві бюджети на 1,3 мільйона гривень

У січні-лютому на Запоріжжі до місцевих бюджетів надійшло 1 мільйон 350 тисяч гривень транспортного податку.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, із загальної суми 1 мільйон 123 тисячі сплатили власники автомобілів-юридичні особи, збільшивши відрахування порівняно з минулорічними майже на півтора відсотка. Внесок фізичних осіб за два місяці склав 227,6 тисячі.
Близько половини надходжень забезпечили автовласники обласного центру – 668 тисяч; бердянські і приморські спрямували до скарбниць громад 144 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 114 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 108 тисяч, майже сто тисяч перерахували мелітопольські і веселівські платники.
Нагадаємо, транспортний податок сплачують власники легкових автівок з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад півтора мільйона гривень. Ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік.
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2019 році, розміщено на сайті Мінекономрозвитку: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA. Там же за допомогою онлайн-інструменту автовласники можуть самостійно розрахувати середньоринкову вартість транспортних засобів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області