У пресс-центрі Агенції регіональних ініціатив відбулася прес-конференція «Зупинимо булінг: право на безпеку освітнього простору», на якій учасники розповіли, як протидіяти булінгу, яка адміністративна відповідальність загрожує винуватцям.
Любов Кременецька заввідділом психологічного супроводу освітнього процесу науково-медичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради розповіла: «Протидія булінгу – це не просто дії спрямовані на скорочення проблеми, це створення відповідних умов всього освітнього простору. Одним з важливих пунктів було – зробити бригаду швидкого реагування, яка зможе оперативно допомогти жертві. Ми проводимо різні методичні заходи, які спрямовані на профілактичну діяльність.
Закон поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу. В першу чергу, він накладає відповідальність на викладачів і керівників. Завдання керівника – створити умови, які б значно знизили ймовірність булінгу в школі: налагодити відеоспостереження в тих місцях, де не проходить освітній процес, розробити правила поведінки учнів і всіх працівників закладу».
Серед способів запобігання цьому явищу – підвищення рівня культури дітей, забезпечення дружньої атмосфери в школах, створення умов для контролю ситуації, робота з батьками.
– Перш за все пильнувати повинні батьки. Якщо дитина розгублена, не виконує уроки, забуває речі, психологічно пригнічена, значить потрібно знайти підхід, звернути увагу на стан дитини, з’ясувати причину. Якщо мова йде про правопорушення, про булінг, потрібно вчасно повідомити в службу у справах дітей, щоб компетентні органи взялися за вирішення цього питання, – розповіла заступник начальника служби у справах дітей Запорізької міської ради Інна Побельона.
Якщо в навчальному закладі виявлено факт фізичного або психологічного насильства над дитиною, про це потрібно повідомити керівника закладу. Він у свою чергу повинен створити робочу групу, щоб підтвердити або спростувати факт булінгу.
«Керівник навчального процесу повинен підключити всіх потрібних суб’єктів соціальної групи. Заявити про факт буллінг може хто завгодно: викладачі, батьки або діти. Якщо ж керівник навчального процесу відмовляється фіксувати насильство, то умовні жертви можуть звернутися до правоохоронних органів», повідомив заступник директора Запорізької міської ради соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Володимир Кукін.
Якщо факт булінгу підтверджується, винній стороні загрожує адміністративна відповідальність. Так, за участь у булінгу загрожують штрафи до 200 неоподатковуваних мінімумів і громадські роботи. Штраф збільшується при рецидиві протягом року. За осіб до 16 років адміністративну відповідальність несуть батьки. За приховування факту насильства також передбачений штраф – до 100 неоподатковуваних мінімумів і громадські роботи.