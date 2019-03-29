Для запобігання порушенню інтелектуальних прав запорізькі митники 22 рази призупиняли оформлення поставок

У січні-лютому поточного року фахівці Запорізької митниці 22 рази призупиняли митне оформлення товарів з метою запобігання порушенням прав інтелектуальної власності та потраплянню на вітчизняний споживчий ринок контрафактної продукції.
Найчастіше серед товарів, що потенційно містили об’єкти інтелектуальних прав, були предмети одягу, запасні частини для сільськогосподарської техніки і автомобілів, електричні проводи, полімерні матеріали, рукавички.
Крім того, для попередження переміщення через митний кордон України контрафакту та сприяння захисту прав інтелектуальної власності співробітники митних органів постійно аналізують результати попередніх оформлень та щоденно перевіряють бази даних митних декларацій за допомогою програмно-інформаційного комплексу “Інспектор”.
Разом з тим за два місяці до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності включено 26 нових предметів. З цим переліком, який регулярно оновлюється, можна ознайомитись на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/100237.html.
Запорізька митниця ДФС