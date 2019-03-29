Екосуботник

В рамках ініційованої Державним агентством рибного господарства України всеукраїнської екологічної акції «Чисті водойми – екологічно здорова країна» співробітники Запорізького рибоохоронної патруля і громадські об’єднання прибрали побутове сміття на узбережжі Каховського водосховища. До участі в екоакції, як уточнюється на сторінці рибоохоронного патруля в соцмережах, зібралися понад 100 небайдужих людей. Для прибирання були визначені три локації, які охоплювали затоку «Труба» з’єднує Гребний канал і Каховське водосховище в районі бази «Динамо», дикий пляж в районі вулиці Чубанова і прилеглу територію. Спільними зусиллями учасники акції прибрали 11 гектарів узбережжя і зібрали 14 кубометрів побутового сміття.