Меморіальна дошка

З нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років у с.Григорівка Пологівського району відкрито інформаційну дошку на честь встановлення тут української влади. 3 грудня 1917 року депутати Новогригорівської волосної ради Бердянського повіту за ініціативи голови Н.Чижа ухвалили рішення про підтримку Центральної Ради та встановлення української влади в селі. За словами доктора історичних наук, професора Володимира Чопа це стало проявом справжньої громадянської мужності на тлі комуністичної загрози з півночі та білої контрреволюції з Дону. Кількома днями раніше аналогічну резолюцію ухвалили у селищі Чернігівка. По тому сотні григорівців долучилися до селянської армії Нестора Махна, ходили рейдами по всій Лівобережній Україні, громили денікінців під Гуляйполем, Розівкою та Волновахою, завдали величезних втрат більшовицьким окупантам у ході Азовської операції. Нащадки повстанських сотників і нині живуть у селі. Пам’ять полеглих борців за волю України учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів.