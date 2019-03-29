Нова зелена садиба

Неподалік від Запоріжжя в селі Петрополь давно працює садиба зеленого туризму АкваZOO. А незабаром -31 березня о 12.00- відкриється ще одна – хутір Петерсона у селі Червоний Яр Запорізького району. Гостей свята зустрінуть короваєм, пригостять млинцями, бутербродами з гірчицею і салом, знаменитими «пиріжками від мами» і медовухою. Також в програмі – екскурсія по садибі, знайомство з легендами села Червоний Яр, яке раніше називалося хутором Петерсона. Крім того, будуть конкурси, танці, каша і чай, приготовлені на багатті, майстер-клас з плетіння з соломи, катання в кузові мотоблока, ловля поросят »і класні фотосесії.