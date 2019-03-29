Презентація книги

Відомий композитор-пісняр Анатолій Сердюк написав і презентував книжку “Щоби бути українцями – говорімо українською”.
Подібно книжка на Запоріжжі виходить уперше. Це популярне довідкове видання призначено тим, хто в професійній і громадській діяльності послуговуються українською мовою: журналістам, ведучим радіо й телебачення, держслужбовцям, публічним особам.
Автор застерігає від синтаксичних і стилістичних помилок, від калькування російських висловів; подає слова з правильними наголосами, правопис імен і прізвищ, числівників, іншомовних слів, географічних назв; підказує, як уникнути помилок у письмі й мовленні.
Читачам пропонуються цікаві дослідження запорізької та української топоніміки.
Книжка вийшла у запорізькому видавництві «Інтер-М» накладом 500 примірників, буде розповсюджена по бібліотеках міста й області, продаватиметься в книгарнях.
Фото Олександра Прилепи