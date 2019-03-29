Ринок праці Запорізької області

Станом на 29 березня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,2 тис. осіб, з них 15,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 29 березня 2019 року – 3186 одиниць(у м. Запоріжжі – 1294 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку березня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 124 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 145 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.