У Запорізькій області рятувальники ліквідували загоряння автомобіля

29 березня о 00:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на автостоянці по вул. Московській в м. Василівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кабіна вантажного автомобіля «MAN» на площі 4 кв.м.
О 00:43 вогнеборці локалізували загоряння, о 01:10 – повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область : вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку
28 березня об 11:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Комарова с. Преображенка Оріхівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горіли домашні речі на площі 16 кв.м.
Об 11:28 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 12:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Під час події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.