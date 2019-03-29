Унікальна екскурсія

У Запоріжжі з’явився ексклюзивний туристичний маршрут. Першу екскурсію в рамках туру Steel’ne misto по комбінату «Запоріжсталь» відвідали кілька десятків містян. На початку екскурсії учасникам туру провели інструктаж з техніки безпеки та вдягнули їх у спеціальну форму. Учасники заходу ознайомилися із металургійним виробництвом. Вони, зокрема, відвідали цех гарячого прокату. Екскурсоводами виступають провідні фахівці комбінату “Запоріжсталь”. Наприкінці туру комбінатом “Запоріжсталь” на гостей чекав приємний сюрприз — знайомство із мешканцями імпровізованого зоопарку, який також знаходиться на території підприємства. Деталі про те, як взяти участь у турі і відвідати «Запоріжсталь» можна дізнатись у Туристичному центрі Запоріжжя.