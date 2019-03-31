У Запорізькій області рятувальники визволили водія, якого внаслідок ДТП затисло в автівці

29 березня о 06:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на трасі Харків – Симфірополь Василівського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, водій автомобіля RENAULT, не впорався з керуванням, з’їхав з мосту та перевернувся. Внаслідок ДТП водія затисло конструкціями автомобіля.
Співробітники підрозділу ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту визволили водія з автівки та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Одночасно з цим, рятувальники відключили акумулятор від живлення та забезпечили пожежну безпеку у разі виникнення загоряння.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
Запорізька область: під час пожежі загинув власник будинку
29 березня о 15:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Антипенко с. Покровське, Токмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горить диван та домашні речі на площі 3 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявися 59-річний господар будинку.
О 15:48 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 16:08 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.